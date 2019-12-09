深圳公司開小兒推拿師課程　聲稱讀12日可獲證書

小兒推拿近年在內地開始流行，推拿技師則成為搶手工作。廣東深圳一個母嬰平台卻聲稱市民只需花費2980元（人民幣，下同，約3376港元）、12天就可以完成「小兒推拿師」培訓課程並拿到證書，如果報讀更貴的VIP課程，最快3日即可拿到證書。

內媒周一（9日）報道，該母嬰平台的網站首頁大字寫明「12天科學培訓，7天內安排就業，僅需20天即可實現月入過萬」，列出的課程包括月嫂、育嬰師、催乳師、小兒推拿師等，全部包食住並享受終身免費再培訓，學員只需學會穴位名稱及推拿手法就能考牌。

內媒記者前往該平台位於龍崗區的總部了解，獲職員告知所謂的考牌，分為理論和操作兩部分，當經過該平台的老師考核後，會由北京的機構發出證書。職員詳細介紹，由官方認定的證書分為初級、中級、高級，但他們平台可以直接跳級頒發高級證書，且全國通用。

職員又介紹保母育嬰師的課程，稱若有他們平台的證書，就業起薪點會至少比同行高出500元（約566港元）。如果學員直接參加「一條龍」式的課程，更可獲贈4500元（約5097港元）由公司研發的App課程，並強調公司在深圳有關行業中位例前五名的。

廣州中醫藥大學深圳醫院的劉醫生表示，小兒推拿的手法與成人推拿有很大不同，上述機構「12天學會小兒推拿手法」的宣傳令人難以置信。他又指家政公司常以保母有所謂催乳師、小兒推拿師證書為由多收費用，而有關證書亦難以驗證，呼喻有關部門能加強對此類證書的監管，設立正規平台供家長們查驗。