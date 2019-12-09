稱懂「九陽真經」可治病　六旬醫涉猥褻女網民

廣東廣州30多歲的鄔姓女子日前拍片爆料，指自己認識一名60多歲的鄭姓醫生，對方稱練過「九陽真經」，可替其按摩「輸陽氣」驅寒，惟「治療」期間卻被要求鄔女脫衣並猥褻。鄭男反指是鄔女自稱失婚想當他女友，又向他借錢，目前他已報警處理。

內媒周日（8日）報道，鄔女透過社交網認識鄭男，對方自稱是廣州某醫院的主任醫生，擅長中醫治療。今年9月，鄔女前往醫院找鄭男看病，對方指她有頸椎病、宮寒等多種問題。鄭男之後邀鄔女到其宿舍取藥時，指鄔女的宮寒有發展成子宮肌瘤的危機，並提出給她針灸，並要求她脫下外衣和褲子。

之後鄭男將燈關掉後也自行脫掉衣服，又表示自己練過「九陽真經」，可將陽氣輸進鄔女體內驅趕宮寒，期間又企圖擁抱並親吻鄔女，聲稱是為了最後治療。鄔女因感太離譜，最後幾經掙扎並離開。其後鄭男多次催促鄔女到其家接受「治療」，鄔女不堪其擾，於是再度前往並偷拍鄭男脫下褲子脫出下身的畫面對其舉報。

事件爆出後，鄭男解釋當天鄔女是以女朋友的身份到其宿舍，「只做了10來分鐘的簡單治療，沒有說過甚麼『九陽真經』」。後來鄔女提出借20萬元人民幣（約22.6萬港元），他才得知對方其實有丈夫，「這個女的就是一個騙子，我已經報了警，請了律師準備起訴他們」。

鄭男任職的醫院則表示，月初已決定開除鄭男，至於鄔女對鄭男的投訴，院方指是二人的私事，且事件並非於鄭男開診時間就診，事發地點也不在醫院範圍，所以鄔女不能算是醫院的患者，院方不會進行經濟補償。