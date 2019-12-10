國資公司前董事長下台　涉用五糧液謀取私利

內地近期嚴打利用地方特產謀取私利。五糧液是由四川宜賓國營酒廠生產。

內地繼貴州茅台酒廠傳出高層官員涉貪腐醜聞，四川宜賓國有資產經營有限公司前董事長張輝，也因插手五糧液系列酒經銷權等問題受查並於今年初被雙開。中央紀委國家監委近日在發表四川查處黨政領導、國企人員利用五糧液謀取私利的行為的通報中，便提到張輝插手該酒經營的細節。

通報指，張輝從2003年擔任四川宜賓市政府駐成都辦事處負責人、五糧液大酒店總經理開始，到擔任宜賓市國資公司董事長、總經理，直至2018年下台，所任職務與五糧液密不可分，也成為了張插手五糧液系列酒經銷權的「資本」。

浙江省杭州市某貿易公司於2013年在張輝的幫助下，成功與五糧液合作開發一款「迎賓酒」，並取得該酒的全國總經銷權，而張則先後5次收受該公司負責人現金共70萬元（人民幣，下同，約79萬港元）。

通報又指張輝好酒，案發後辦案人員在其多處住所、所在單位及下屬單位倉庫內，發現各類高檔燒酒。而張亦承認，他在擔任宜賓市政府駐成都辦事處負責人、五糧液大酒店總經理期間，先後侵佔各款五糧液共180瓶，總價值超過15萬元（約17萬港元）。2018年7月，張輝接受宜賓市紀委監委審查調查，今年1月被開除黨籍、開除公職。

案發後，除宜賓市委對黨員幹部違規公款購買、違規收受贈送、違規侵佔、違規插手干預或參與經營地方特產等問題進行整治，五糧液集團公司也開展自查，並加強對違規運營商的處罰力度。目前，集團已取消41個子品牌共121款產品，清除違規運營經銷商23家。