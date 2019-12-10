美國防法案擬加禁令　不准買華製巴士及列車

中美尚未達成首階段貿易協議之際，美國國會有意在《國防授權法案》中，加入多項針對中國的條款，包括禁止使用聯邦資金購買中國製巴士及列車，但不影響現有的合約。美媒預料，法案將影響中國中車及比亞迪的美國子公司業務。

《華爾街日報》周一（9日）報道，參眾兩院的共和、民主兩黨議員，已經就《國防授權法案》的字眼取得共識，但有待兩院表決通過及交由總統特朗普簽署才成法。眾議院軍事委員會戰備小組主席加拉曼迪表示，中國明顯採取戰略計劃壟斷鐵路及運輸行業，目前已在澳洲實施，並有意在美國執行有關計劃。

中國中車在美國的子公司，年銷售額估計達180億美元（約1400億港元）。該公司對美國國會的禁令表示遺憾，又指為確保安全及效率，有必要更換新款的載客列車。比亞迪則沒有回應禁令，該公司主要透過旗下子公司，在美國出售電動巴士。

與此同時，法案提出禁止美軍購買中國製無人機，美方官員擔心它們可能監視國民，並令關鍵的基建面臨安全風險。法案又將禁止把中國通訊設備製造商華為，從美國商務部的出口黑名單除名。法案也要求提交報告，匯報中國在北極的軍事活動及投資，以及減少對外國稀土礦物的依賴，而這明顯是針對中國的稀土。

法案亦涉及美台關係，它支持透過擴大聯合演習、對外軍售及高層軍事交流，以提升台灣的國防能力；又要求美國防長審查大陸在各方面對台灣的影響力。