內地上月通脹4.5%　元旦春節豬肉價有上漲壓力

非洲豬瘟疫情導致內地的豬肉產量下降、價格上升。農業農村部周一（9日）公布，上月生豬存欄環比增長2%，自去年11月以來首次回升，但元旦、春節期間，豬肉市場供應仍然偏緊且肉價有上漲壓力，當局將幫助帶動中小養殖場戶恢復生產。另11月全國居民消費價格指數（CPI）按年上升4.5%，高出市場預期的4.3%，主要由食品價格帶動。

農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海指出，中央和地方恢復生豬生產的政策效果已開始顯現，全國生豬生產存欄首次探底回升。但受生豬自然生長規律限制，從存欄增加到形成上市供應還需約半年時間。元旦、春節期間豬肉消費旺季到來，豬肉供應將有所增加，加上價格高位運行對消費也有所抑制，整體供需形勢可能好於預期。

當局將在全國開展「大場帶小場、防控促生產」專項行動，鼓勵大型生豬養殖企業切實履行社會責任，發揮自身資金、市場、技術等優勢，幫助中小養殖場戶升級改造防疫設施，提升防疫水平，實現企業自身和中小養殖場戶互促互進的雙贏局面。

另據中國國家統計局公布，11月份CPI按年增長，與2012年1月數據持平，創近8年新高。其中，食品價格上漲19.1%；非食品價格上漲1.0%。食品中，豬肉價格上漲110.2%，牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉和雞蛋價格漲幅在11.8至25.7%之間。而工業生產者出廠價格指數（PPI）下降1.4%，降幅按月收窄0.2個百分點，預期跌1.5%。