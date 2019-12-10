人肉撞車牽出強迫賣淫案　嫖客包括市公安局高層

河北省遷安市公安局去年3月調查一個專以人肉撞車進行敲詐勒索的惡勢力犯罪組織期間，意外揭發該犯罪組織成員強迫未成年少女賣淫，嫖客竟是當地官員及政商界。案中遷安市公安局副局長康永因強姦、受賄及行賄罪，合共被判刑16年半。

2018年初，遷安市公安局交警大隊發現一個惡勢力犯罪組織，故意擦撞車輛後趁機向對方敲詐金錢。同年底，公安兩次傳喚該組織寧姓成員調查時，寧某卻爆出2名王姓成員多次強姦和輪姦少女，再強迫少女賣淫，而嫖客包括官員、人大代表和富商。而就在該組織成員相繼落網之際，遷安市公安局黨委副書記康永突然向負責查案的警員和負責人送錢，要求終止偵查。他的舉動惹來市監委的注意，並於同年7月對其展開調查。

法院的判決書指，康永自稱由2017年至2018年間，曾與6名未滿14歲少女，共8次發生性關係，康永每次會給女方1000至3000元（人民幣，下同，約1130至3400港元）不等的肉金。據給康永介紹女孩的中間人稱，康曾提出願意開價上萬元「找處女」。

今年1月30日，該惡勢力團夥案被遷安市法院一審宣判，2名王姓主犯數罪並罰獲刑19年，寧某則獲刑17年，至於其餘10名被告也分別獲刑。

案件調查期間，公安發現遷安市人大代表、大莊戶村村主任王雙也牽涉其中。去年7月，公安上門將涉嫌嫖娼的王雙帶走，數日後將其刑拘。去年11月，大莊戶村委會委員指王雙一案已宣判，但刑期不詳。報道認為，康永與王雙的案件只是冰山一角，去年當地有傳數十多公職人員和富商曾被警方調查，但部分人因證據不足未受罰。對於有關說法，內媒卻無法核實。