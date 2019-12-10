華衞星路經美軍基地上空　清晰拍攝飛機升降惹爭議

中國首個自主研發的商用遙感衞星系統「吉林一號」，其中一枚衞星近日在60萬米高空拍下美國聖迭戈海軍基地的畫面，引起輿論關注。美媒引述相關畫面，指摘中國「正在監視美國」；惟內地反駁稱，吉林一號是商業民用衞星，路經基地上空是正常路徑。

從網傳影片可見，衞星拍攝的美國聖迭戈海軍基地畫面十分清晰，設施和裝備部署等均被拍下，有眼尖網民憑基地內的飛機升降的畫面，就能斷定起飛軍機的型號，甚至連船隻在海上駛行的痕迹亦清晰可見。分析認為，軍事專家利用相關訊息已可計算船隻航行的方向、速度和噸位等。

公開資料顯示，連同上周六（7日）在山西太原衞星發射中心升空的吉林一號高分02B衞星在內，吉林一號衞星系統目前已有15枚衞星正在運作，惟仍未完成組網。吉林一號衞星系統分為兩階段建立，第一階段完成後將有80枚衞星在軌網組，完成第二階段後數量更達138枚，惟吉林一號主要拍攝農業、林業、環境等數據，如遇到雲雨氣象干擾將無法進行拍攝，且不具備自衞體系，戰時很容易受到襲擊。

另外，聖迭戈海軍基地是美國西岸最大的海軍基地，亦是美國太平洋艦隊最大港口，美國海軍三分之一艦艇均以其為母港，部署航母、兩棲攻擊艦、核潛艇、驅逐艦、大型補給艦、護衞艦等，有「戰略母港」之稱。