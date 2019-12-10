陷合約糾紛　王思聰被凍結2200萬人民幣資產

內地萬達集團董事長王健林的獨子王思聰，因旗下公司陷入合約糾紛，其名下2200萬元人民幣（約2489萬港元）的資產，被上海市寶山區人民法院凍結。

上海市寶山區人民法院民事裁定書顯示，申請人上海景嶺投資中心（有限合夥）與被申請人王思聰、珺娛（湖州）文化發展中心、上海熊貓互娛文化有限公司因股權糾紛，申請人在仲裁程序中提出財產保全申請，請求寶山法院查封、凍結被申請人銀行存款或查封、扣押同等價值的財產，並已提供了擔保。該裁定書落款時間為今年9月6日，本月9日正式下定。

法院認為，申請人的申請符合有關法律規定，故裁定凍結被申請人王思聰、珺娛（湖州）文化發展中心、上海熊貓互娛文化有限公司的銀行存款，若存款不足，則查封、扣押相應價值的財產。

內媒報道，王思聰是珺娛（湖州）文化發展中心的法定代表人兼唯一股東，是上海熊貓互娛文化有限公司董事長。今年以來，他投資的多家公司的股權被法院凍結，如10月15日，由他擔任董事長並百分百持股的北京普思投資有限公司的股權，被上海市寶山區人民法院凍結，期限3年，金額未公布；由他持股68.5%的上海香蕉計劃文化發展有限公司股權亦被寶山法院凍結過。

11月22日，北京市第二中級人民法院在執行主題發布會上通報，因王思聰未按執行通知書要求履行還款義務，法院已對其采取限制消費措施，並查封其名下的房產、車輛、銀行存款等財產。