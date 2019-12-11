網紅李子柒的影片Hit到外國　媒體則指她非「文化英雄」

內地網紅李子柒近日因將自己拍攝的影片，上傳至外國的社交媒體，吸引近735萬粉絲關注。事件經發酵，不少內地網民就該現象算不算「文化輸出」，產生熱烈的討論。有人認為李子柒在外國發布的內容，連英文字幕都沒有配，依然可以「征服」全球的網民；但有媒體指，她只是一名經營得很好的網紅博主，而非「文化英雄」。

李子柒雖為網紅，但她的「紅」並不像其他網紅一般唱歌跳舞，甚至搔首弄姿吸引粉絲，而是在鄉野間，過著平凡的生活。有媒體評論指，她就像一面鏡子，實現了同齡人所無法擁有的夢想。如居住在仙境般的自然環境裏，各種美味的食材信手拈來，不用長途跋涉穿越城市打卡上班，沒有老闆的指令與同事間的壓力。

雖然有不少人嘗試模仿李子柒拍攝相似的影片，卻都被譏諷為東施效顰，更多的粉絲希望捍衞李子柒的唯一，如同捍衞童話的純潔。有網民更戲稱：「娶妻就娶李子柒。」李子柒曾在受訪時表示，她拍攝的每一條影片，周期都比較長，往往做一個物件或者食品，他都會由播種到收成再製作。內地官媒更發表「熱評」，認為「李子柒的影片，沒有一個字誇中國好，但她講好了中國文化，講好了中國故事。」