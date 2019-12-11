美媒：特朗普明與官員商討押後對華新關稅

美國下周日（15日）對1560億美元（約1.2萬億港元）中國貨加徵關稅的限期已近在眼前，美媒引述指消息指，美國總統特朗普正考慮押後加徵關稅，將於周四（12日）與官員討論；雙方官員近期亦頻密接觸，商討關稅減半。

彭博社述知情人士指，特朗普將於周四與貿易談判官員見面，討論押後加徵關稅的可能性；而中方官員亦有信心，已預期關稅期限將會押後。報道指，中美貿談官員近乎每日聯絡，並正討論可能將現有的關稅稅率最多減少一半。

《華爾街日報》引述中美官員消息，雙方的貿易談判代表正在為推遲定於下周日生效的新一輪關稅做鋪墊工作。報道指，中美官員都暗示，即使下周日是加徵關稅的期限，但並非達成第一階段協議的截止日期；又指有關關稅可能會再被推遲。但白宮經濟顧問庫德洛指，未能確認上述消息，僅稱關稅問題還沒有「最終決定」、「仍在談判桌上」。

《華爾街日報》指，中美是次談判最大障礙，是華府要求中國承諾購買更多的美國大豆、禽肉等農產品。知情人士透露，美方要求中方預先承諾一部分的農產品採購；但中方則希望將採購規模與美方願意取消的關稅金額掛鈎。美方另正施壓要求，中方在協議文本中明確定出將對採購進行季度審核，並確保實際採購數量在任何一個季度都不會下降10%。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁