街道書記貪污逾3億人民幣　躺百萬現鈔上睡覺

陳玉慧被指每天睡在貪污得來的現鈔上。

天津市濱海新區人民法院近日就該區建區以來涉案金額最大的官員貪腐案作出宣判，濱海新區寨上街道前工委書記陳玉慧因貪污、受賄、挪用公款、濫用職權等罪，被判刑18年。據辦案人員稱，案件涉及金額高達3.17億元（人民幣，下同，約3.6億港元），調查人員在其家中搜出玉器、紫砂壺、名人字畫共300多件，茅台、五糧液十數箱。他更把貪污得來的上百萬元現鈔鋪在床褥下，每天躺在錢上睡覺。

今年4月，天津通報17宗充當黑惡勢力保護傘的典型案例，陳玉慧是其中一人。通報稱，陳玉慧利用職務便利，為惡勢力組織主劉姓主腦承攬拆遷工程，默許縱容暴力拆遷。陳又挪用公款為劉某成立公司，從中索取、收受賄賂。為報答陳的幫忙，劉某每逢過節除給對方封利是，又送名酒名畫古玩玉器紫砂壺等物件。從2005到2016年，陳玉慧受賄索賄573萬元（約650萬港元），當中445萬元（約500萬港元）便來自劉某。

陳玉慧被指為人迷信，為求官運，身上常帶着從五台山求來的「護身符」。陳玉慧又在人前佯裝生活簡樸，住在上世紀90年代的老房子，但調查發現他利用收賄得來的金錢購買多套房產，又將大量現金以他人名義代持。

2018年6月，陳就涉嫌嚴重違紀違法被通報接受調查，同年11月被開除黨籍及公職。報道指陳是濱海新區建區以來，查處涉案金額最大、涉罪最多的正處級領導幹部。濱海新區紀委監委將陳的個案拍攝成影片在區紀委會議上播放，當作典型案例，以示警惕。