西方媒體對新疆問題選擇性失語　官媒批傲慢

美國眾議院通過《維吾爾人權政策法案》後，中國官方英文電視台播出以新疆反恐為題材的紀錄片，講述新疆的維穩成果，卻沒有受到西方媒體重視。中國官媒發表評論文章指，西方媒體對新疆問題選擇性失語，折射出西方國家對中國的傲慢與偏見。

文章稱，西方輿論熱衷炒作的所謂新疆問題，實質上不是他們所標榜的甚麼宗教、人權問題，而是反分裂、反暴恐問題，是尋求新疆長治久安的問題。這種做法一方面加深了西方公眾對中國的誤解，另一方面也是為虎作倀，助長了「東突」暴恐勢力的氣燄。

縱觀西方涉華輿論，這種選擇性失明、失聰、失語不僅僅發生在涉疆問題上，在香港、西藏等種種問題上也是屢次出現。其癥結在於一些西方輿論試圖站在道義制高點上，帶?意識形態的有色眼鏡看待中國。特別是在日益將中國視為主要「戰略競爭者」的大背景下，美國更是愈來愈多地借各種涉華問題詆毀中國。

文章最後指，西方涉華輿論失真，就必將失信。尊重事實，秉持客觀、公正、非選擇性立場，不將人權問題政治化和搞雙重標准，這才是西方主流輿論在涉華問題上避免「良心遭到譴責」的正確途徑。