柯文哲表態如身體許可　會準備2024年參選總統

台北市長柯文哲周三（11日）接受台媒專訪時，就是否參選2024年台灣的總統大選表態，他表示自己只要身體狀況許可，「沒有意外的話會選」。

被問及一定參選下屆大選時，柯文哲稱：「沒有意外的話，我們還是會朝要選舉做準備、慢慢準備。」他又強調他當台北市長時還是有很多任務在身上，如現有1萬戶公宅在開工，而單是市場工程就涉及200億元新台幣（約52億港元），因此自己會卸任後才會專心去選，若現在就投入選舉，會同時兩頭空。

被問到發生什麼狀況才不會選時，柯直言首先要身體夠好，稱自己在當過台大醫院加護病房主任做了17年，知道是謀事在人、成事在天，「所以我們還是乖乖準備，剩下給天去決定」。

此外，台灣的中央選舉委員會表示，本月將安排3場總統候選人電視政見發表會，而首場在下周三（18日）晚登場。至於尋求連任的蔡英文在投票倒數一個月之際發布競選主題曲，片中展現了台灣各世代人的笑容，意在向民主前輩與父母親致敬；國民黨總統候選人韓國瑜日前則向台媒稱，他如果當上總統會全台灣跑，每星期最少三天留在高雄，絕不離開，又強調心中沒有任何覺得對不起高雄市民。