湛江海關繳逾400噸走私凍肉　案值2400萬人民幣

廣東湛江海關近日破獲一宗特大走私凍肉案，繳獲逾400噸凍肉，案值2400萬（人民幣，下同，約2761萬港元），拘捕41名疑犯，涉及3個走私團夥。內媒報道，該批凍肉一旦流入市面，將轉售至全國多地，影響過千萬家庭。另江門市多個部門聯合展開食品安全問題整治行動，其中查處多個違規食安問題。

湛江海關聯同江門海關、湛江海警在執勤時圍堵數艘漁船，經查發現船上有大量走私凍肉，均用藍色、綠色膠袋包裝，遂將涉案人員拘捕，扣押肉品。目前，案件仍在進一步偵查中。

另外，自今年9月中旬開始，江門市展開為期2個半月的食品安全問題整治行動，其中查獲3宗走私凍肉案，繳獲690噸凍肉，總值1550萬元（約1752萬港元）；查辦涉案金額50萬元（56萬港元）或以上的大案共7宗；另接獲群眾舉報，破獲一宗全國最大的堅果走私案，查扣294.39噸堅果，總值高達4.3億元（4.8億港元），拘捕12人；同時搗毀一個酒類製假窩點，查獲假冒的福建老酒700箱、廣東米酒200箱，涉案總值100萬元（113萬港元）。

與此同時，公安部門、衞生健康部門聯合執法，共檢查保健食品生產經營企業957家次，抽檢保健食品96批次，監測保健食品廣告66012條次，報備和檢查直銷企業會議（培訓）203場，當中發現問題52個，發出責令整改通知書39份，接受群眾投訴舉報21宗，立案調查案件8宗。

江門市取得食品經營許可的學校食堂有1017家，學校周邊餐飲單位321家，學校周邊食品銷售單位264家，校外託管機構203家。相關部門在行動中檢查學校食堂、供餐單位及周邊食品經營者1264家次，抽檢食品354批次，其中5家被約談、責令改正5家、警告2家、立案查處2宗。

農業農村部門對江門市生產環節蔬菜、畜禽、水產品開展風險監測工作，共監測樣本10.1萬個，市場監管部門對75家農貿市場開展快檢33.6萬批次，檢測合格率均為99%以上。

同時，為加強非洲豬瘟疫情防控工作，相關部門對生豬運輸車輛、養豬場、屠宰場落實集中「大消毒」行動，清理關停沒有取得排污許可證、不符合動物防疫條件的小型屠宰廠點29家，督促屠宰企業嚴格開展非洲豬瘟PCR自檢工作，確保江門市不發生非洲豬瘟疫情。