涉偽造資料安排陸公務員赴台　地檢署約談10人

台灣新北市水資源經濟發展協會等12間非牟利機構，涉嫌偽造入境資料，安排5000多名中國大陸公務員及其親友去台。台北地檢署周三（11日）約談案件主犯、水資源經濟發展協會始創人洪慶淋等10人；案件朝違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》中，「圖利使中國大陸地區人民非法進入台灣地區」等罪嫌偵辦。

案情指出，涉案機構自2016年1月至今年6月，向有意赴台的大陸人收取1000至2000元（新台幣，下同，約226至552港元），協助他們偽造參訪、短期專業交流的文件，交予20多間旅行社業者，再由旅行社業者向內政部移民署申請入境，結果均獲批准。

台北地檢署周三指揮警政署刑事警察局偵查第二大隊，搜索洪慶淋住處及涉案旅行社，並約談、傳召涉案疑犯到案。由於涉案去台人士眾多，警方將深入釐清他們是否真的去台觀光，或是從事不法活動及有無特殊目的，且因涉案協會及旅行社眾多，檢警將協同內政部移民署繼續清查。

台媒報道，洪慶淋是中國時報退休記者、前台北縣議會國民黨團辦公室主任，亦是台灣新北市水資源經濟發展協會始創人，檢警查出他在涉嫌犯罪的2年半期間，總計賺取1000多萬元（約260萬港元）人頭費。