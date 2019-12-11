運輸販賣逾226公斤冰毒　4毒販判死2人死緩

山東省煙台市中級人民法院近日就一宗販毒、運毒、非法持槍案公開宣判，周某等4名被告因販賣、運輸毒品數量巨大，被判死刑，另2人被判死緩、2人被判無期徒刑，其餘12人分別被判處4年至15年6個月不等的有期徒刑。該案是煙台法院系統近年來審理的涉及毒品數量最多、被告人數最多、案情複雜的案件。

經審理查明，周某等多人到廣東購買、運輸毒品9次，購買、運輸甲基安非他命（冰毒）約206公斤、含甲基安非他命分的液體20公斤、甲基安非他命劑17000粒，後在煙台市芝罘區、福山區及龍口市等地大肆販賣。其餘被告均在不同程度參與販賣、運輸、交易活動。

法院認為，周某、陳某等人為牟利，販賣、運輸或參與販賣、運輸甲基安非他命數量巨大，其行為均構成販賣、運輸毒品罪；同時違反槍枝管理規定，非法運輸槍枝，非法持有槍枝、彈藥，其行為分別構成非法運輸槍枝罪和非法持有槍枝、彈藥罪。另外，林某生、蔡某輝等為牟利，販賣或參與販賣甲基安非他命數量巨大，其行為均構成販賣毒品罪；馬某磊等為牟利，參與長途運輸甲基安非他命數量巨大，其行為均構成運輸毒品罪，遂作出上述判刑。