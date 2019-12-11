哈爾濱160官員涉當保護傘受查　6人為局級

內地近年推進掃黑除惡行動，打擊「保護傘」。黑龍江省紀委監委公布最新數據，顯示哈爾濱市呼蘭區（原呼蘭縣）涉黑惡涉「傘」問題，已有160人被立案調查，其中局級6人、處級59人、科級及以下95人；對20人採取留置措施、100人採取邊控措施。

內媒報道，今年6月已有14名曾在呼蘭區工作的領導幹部被指涉嫌嚴重違紀違法，並為黑社會性質組織充當「保護傘」，當中包括區委前書記朱輝、區政府前區長于傳勇、區政協前主席孫紹文、副區長劉東等人。此後，官媒又報道哈爾濱市「楊、於、王、董」四大家族以及他們與涉案公職人員盤根錯節的關係。

文章稱，自6月5日中央掃黑除惡第14督導組進駐黑龍江省以來，呼蘭區就處在「風暴眼」的位置。在不到一個月的時間裏，已有多名「重量級」領導幹部先後下台，他們均涉嫌為被群眾稱為呼蘭「四大家族」的涉黑涉惡勢力充當「保護傘」，所涉問題的時間跨度達十七、八年，涉案部門、領域甚廣，如國土、住建、稅務部門；供熱、住建、環保、房地產等領域。在今年10月召開的中央掃黑除惡第14督導組「回頭看」黑龍江省工作匯報會上，呼蘭區再次被重點提及。