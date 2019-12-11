無印良品被控侵權　須賠華企50萬人民幣

北京市高級人民法院近日就日本無印良品被控侵權一案作出宣判，法院責令日本無印良品的母公司株式會社良品計劃、上海無印良品，立即停止侵犯棉田公司、「北京無印良品」註冊商標專用權的行為；日本無印良品在紡織類商品上刪除「無印良品」商標，並賠償原告經濟損失50萬元（人民幣，下同，約56萬港元）及合理開支12.6萬餘元（約14.2萬港元）。

事緣於2001年4月28日，海南南華實業貿易公司成功註冊「無印良品」商標，可在棉織品、浴巾、床單、枕套、被子、被套等商品上使用；商標於2004年轉讓予棉田公司，該公司在2011年成立「北京無印良品公司」；棉田及「北京無印」於2015年控告日本無印良品使用的商標侵權。

法院認為，日本無印良品在浴巾、面巾、浴室墊等使用與涉案商標相近似的「無印良品」、「MUJI無印良品」、「無印良品MUJI」標識，侵犯原告的商標專用權。法院去年一審判被告敗訴，良品計劃、上海無印良品不服判決，去年12年上訴至北京高院，高院近日駁回上訴，維持原判。

日本無印良品在天貓「無印良品MUJI官方旗艦店」發聲明，稱被其他公司搶註毛巾、床套等產品的商標，「為消除影響」，已整改有關商品的商標標註。