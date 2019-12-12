格鬥初哥獲安排打泰拳冠軍　36秒被KO重傷昏迷

四川成都22歲大二男生小龍，在上月底在拳擊教練遊說下參加比賽，卻不知王姓的對手竟是曾奪下「金腰帶」的泰拳冠軍。沒有實戰經驗的小龍，在擂台上僅堅持了36秒就被KO，重傷送入醫院深切治療部，至今仍未清醒。對於為何安排小龍「跳級」挑戰，教練與主辦單位各有說法，互相指摘對方推卸責任，而主辦單位負責人目前已被警方扣查。

小龍今年10月開始跟隨吳姓的教練學拳，上月突然收到吳某的短訊：「30號有一場比賽，你願意打不？拳擊，對手59（公斤）。」吳某稱對手只是初級水平，與小龍的程度相若，比賽目的是讓小龍可以感受一下實戰，而且不管贏輸，他都可以拿到出場費。

在吳某不斷勸說下，小龍終答應出場，但直到比賽前兩天他才知道王某的身份。當日比賽開始後，小龍表現得頗為進取，但兩次出腳都未踢中對手，33秒時被王某一下側踢踢中左腹，緩緩倒在台上。醫護人員發現他的情況不對，立刻報警及為他做心肺復甦。

據四川大學華西醫院開出的診斷報告，小龍曾一度心臟停頓，另有胸腹部外傷、心臟挫傷、消化道大出血、失血性休克、凝血功能障礙、代謝性酸中毒、肝腎挫傷、急性腎衰竭等嚴重症狀。家人周二（10日）向媒體透露，小龍仍處於昏迷，家人花在他身上醫療費已超過30萬元人民幣（約33.8萬港元），他們只能通過網絡來籌集後續的費用。

教練吳某解釋，是主辦單位先聯絡他，問有沒有57公斤級別的拳手，於是他找上小龍。他也曾向對方說明，小龍只是個剛學拳的學生。但主辦單位出現疏忽，「沒有很好的這樣安排，導致對方實力要強很多」。主辦單位反駁吳某的說法，指是吳剋扣了小龍的出場費，而且「我們法人不是直接聯繫上拳手（小龍），是教練謊報了他的水平？」王某的教練也質疑，王某在成都的拳擊界非常有名，作為吳某的教練更無可能不認識。