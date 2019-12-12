傳中國向丹麥法羅群島施壓與華為合建5G網絡　外交部否認

丹麥傳媒周三（11日）報道，中國駐哥本哈根大使早前施壓，以自由貿易協議威逼利誘，要丹麥自治領地法羅群島與中國科技巨企華為合作建設當地5G通訊網絡；中方否認有關指控。

丹麥《貝林時報》報道，中國駐丹麥大使馮鐵11月在一次與法羅群島官員的會面中「利誘」對方，稱如果當地電訊商Føroya Tele同意與華為合作建設5G網絡，「中國與法羅群島的自由貿易協議的所有大門會敞開」；該報道根據一段秘密錄音，指當時馮鐵與法羅群島商務部長及其助手會面時，態度「非常強硬」。

丹麥傳媒集團KVF稱，法羅群島已開始與華為合作興建5G網絡，當地資訊科技保安當局亦無反對。

中國外交部發言人華春瑩周三在例行記者會上回應有關報道時表示，中國和法羅群島地區有着良好的合作關係，中國駐丹麥大使同法羅群島官員的會面是正常的履職，談的是友好與合作，維護的是中國企業的正當合法權益。

對於有指中方「威脅」要「取消」與法羅群島的自貿協定，華春瑩稱中國和法羅群島地區並沒有自由貿易協定，「取消」一說並不成立，又指媒體的報道有誤，完全是別有用心。

華為方面則稱，並不知道中國大使曾在11月與法羅群島官員會面一事。