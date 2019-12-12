騙徒以支付寶功能行騙　珠海男痛失7千人仔

廣東珠海男子小鄭上月被一個自稱來自四川的游戲玩家加了微信，表示想組隊玩游戲。由於小鄭自己也是個游戲玩家，於是殷然接受。3日之後，對方打電話稱有朋友支付寶信譽出了問題，想請小鄭幫忙加支付寶好友做驗證，小鄭心想只是舉手之勞，答應了對方要求，誰知竟誤墮對方騙局。

小鄭按對方要求加了支付寶好友後，該支付寶帳號就開始發送內容，讓小鄭照?操作以完成驗證。最後對方發來一條連結，小鄭在對方一步步誘導下打開連結，便將自己的支付寶和對方的支付寶建立了親情帳號關係，並開通了「親密付」功能。

小鄭起初以為這是一種驗證方式而已，而就在他未反應過來時，對方帳號便就刷走了他7000元人民幣（約7920港元）借款額度，且全程毋須小鄭同意或輸入密碼。而對方自此亦人間蒸發，小鄭惟有自掏腰包還款。

警方指出，親密付是支付寶其中一項功能，作用類似銀行附屬卡，當用戶為親人、密友開通此功能後，對方網購消費時，便可直接從開通者的帳戶中支取金額，而不需要開通者確認。

翻查媒體報道，其實以親密付行騙的個案過去幾年時有發生，但正所謂橋唔怕舊，消費者要是不熟悉手機支付功能，即被騙徒有機可乘。警方再提醒，開通功能前一定要先核實對方身份，一旦發現異常，便應及時關閉功能。警方又呼籲消費者將支付額度設置低一點，即使上當也能避免巨額損失。