女子誤信偏方可明目　生吞2魚膽致肝衰竭送醫

湖北武漢市一名曹姓女子因視力差的關係，周二（10日）聽從家人意見，一次生吞兩個魚膽改善；後來出現嘔吐、肚瀉而送醫治理。據診治醫生指出，曹女入院時出現肝衰竭的徵狀，經治療後已脫離生命危險。醫生強調魚膽內膽汁所含毒性大，很多煮法都難以破解其有毒成分。

曹女表示，家人當日釣了兩條大青魚，決定將魚造成臘魚用來過節，期間曹女聽從家姑建議，生吞魚膽明目、改善視力。曹因小時就吃過魚膽，遂不為意的一次過吞了2個魚膽，至晚上9時多胸口開始作痛，出現上吐下瀉的症狀，最後被緊急送進醫院。

據武漢市第三醫院消化內科的張虹醫生表示，曹女送抵醫院時，正常人檢測指數約40的轉氨酶竟達6000多而出現肝衰竭，遂立即對其進行洗胃、解毒治療。據了解，轉氨酶是一種催化轉氨基反應的轉移酶，亦是人體內重要的轉氨酶，都是肝功能測試的重要指標。

張虹又指魚膽內的毒，不論生吞、煮熟、還是泡酒，其毒成分都不會被破壞，再加上曹女空腹食用，毒素幾乎被胃吸收。另對魚膽可以明目的說法，指出事實不僅對眼睛沒有治療功效，而且進食後毒素需要經肝臟和腎臟排出，嚴重的話會造成急性中毒。