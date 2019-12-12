菲律賓華女傳遭熟人綁架　丈夫供詞前後矛盾

中國人在外地被綁架時有所聞。近日網上傳出一段「中國女子在馬尼拉大都會地區馬卡蒂市商業區被綁架」的短片，引起當地警方關注，經初步調查，發現受害人是一名28歲姓周的中國女子。警方指周女是一名「菜農」（即網絡博彩公司職員），綁架她的人懷疑同樣是中國人。

據當地媒體引述馬卡蒂市警方消息稱，目擊者指周女周一（9日）晚上9時許在市中心商務區的一個街角登上了一輛七人車，之後再有2人上車。數分鐘後，周女掙扎企圖下車，並大聲呼叫，而七人車在車門未關上的情況下加速駛離，從目擊者拍下的畫面所見，當時周女一隻腳還露出車外。

當地警方周三（11日）表示，周女的陳姓（音譯）丈夫事發後一日向警方提交供詞時出現前後矛盾的情況。報稱無業的陳男原先提到，報警前先聯絡了岳母，擔心「綁架的人」會找她。但再被問是否知道妻子被誰「綁架」時，陳男卻沉默不語。警方目前將陳男列作重點關注對象，但強調，被列作關注對象不等於案件疑犯。

報道指，據菲律賓有大量離岸博彩運營商在當地非法僱用中國人，引發大量涉及華人的罪案。中方多次呼籲菲方打擊離岸博彩業和針對中國公民的犯罪活動，菲方也向中方多次遣返網絡詐騙疑犯。