官媒批美國借新疆挑撥民族關係　遏制中國發展

美國國會眾議院日前通過《維吾爾人權政策法案》，引起中國強烈不滿。中國官媒周四（12日）刊登評論文章，列舉當地的扶貧和宗教政策、教育培訓中心（西方稱再教育營）學員成功就業個案，強調新疆經濟平穩、民族團結，多年無發生過暴力恐怖事件。美國卻利用所謂涉疆問題挑撥中國的民族關係、遏制中國發展壯大，其司馬昭之心路人皆知。

文章指出，新疆維吾爾自治區成立64年來，各民族共同開創了社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦的大好局面。政府的公共預算支出70%以上用於改善民生，2014年以來就累計實現逾238.5萬人口脫貧，貧困發生率由當年初的22.84%下降至現時的6.51%。而新疆現有清真寺2萬多座，伊斯蘭教教職人員2.9萬人，自治區、地州市、縣市區各級伊斯蘭教協會103個，顯示新疆穆斯林正常宗教活動需求得到滿足，信仰自由得到落實。

教培中心結業學員布左拉·肉孜，利用在中心學到的刺繡技術，在地方政府的幫助下，創辦一家手工刺繡的專業合作社，不僅解決自身就業問題，還帶動30多名村民就業。許多其他結業學員們也去除了宗教極端思想，學習勞動就業技能，帶動整個風氣明顯好轉。

文章質問，美國到底有甚麼權利對新疆的人權說三道四？推動法案的美國政客有否去過新疆？謊言終究遮蓋不了真相，關於新疆事務，還是新疆各族人民最有發言權。