鄭州安置房疑偷工減料　混凝土柱一敲即碎

河南鄭州金水區小賀莊村一個安置房（政府基建工程收地後，為受影響居民興建的住宅）樓盤，近日被村民投訴存在嚴重質量問題，聲稱是混凝土結構的樑柱表面不但一敲即碎，甚至用手指都可以將它篤穿。樓盤發展商周一（9日）回應，村民反映的問題屬實，但該樑柱的主要作用並非承重，而是為了穩定性的構造柱。

「房子的柱子就像人的骨頭，骨頭都不結實，這房子的質量能好到哪去，誰敢收房住進去？」村民表示，除了樑柱易碎外，該樓盤還有外牆剝落、保溫層易燃、水泥地面沒有硬化等問題。他們懷疑混凝土中摻雜了其他物質，工程涉偷工減料。

河南寶鼎建設工程有限公司負責人表示，安置房確存在村民所說的情況，估計與施工時的溫度及缺少保護有關，公司正修整。街道辦人員表示，該樓盤早在2014年便完工，但因為發展商的資金鏈斷裂，一直未有交樓，後來又更換新的發展商。他承諾樓盤將來交付時，政府將安排專業的質檢機構驗收。

同樣在鄭州金水區，另一條叫沈莊村的村莊，2013年曾爆出「豆腐渣」安置房的醜聞。該樓盤的外牆、廁所、水管都出現嚴重滲水問題，單位防盜門的材料竟然是紙板。該樓盤在事件曝光後停止交付，部分樓宇在去年拆除。