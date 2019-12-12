朱古力粉罐夾藏大麻入境　外籍旅客遭海關當場查獲

廣州海關周三（11日）公布，白雲國際機場的關員近日截查一名由埃塞俄比亞飛抵廣州的外籍旅客時，在其行李查獲夾藏毒品的朱古力粉罐，當中大麻淨重約2.94公斤。該旅客因企圖攜毒走私入境，目前已移交海關緝私部門辦理。

海關指出，在上月16日下午2時許，關員對一由埃國首都亞的斯亞貝巴飛抵廣州的航班進行監管時，發現一名男旅客攜帶大量行李，且申報200餘萬美元（約1560萬港元）入境，其行為緊張、急於通關而引起懷疑。關員通過翻查護照和觀察行李結構後，初步判斷有違規嫌疑，遂將他指引至查驗區檢查。

海關表示，該旅客的大件行李較多、攜帶物品多樣，給X光機檢查的判圖造成干擾；關員其後決定將行李開拆徹查，結果發現內有6罐包裝完好的「朱古力粉」，當中有5罐藏有已包裹好的植物狀物品，經取樣化驗後認定為大麻。

據《中華人民共和國刑法》明確規定，大麻屬於毒品，在中國境內非法種植、持有和使用大麻是違法行為。海關強調，大麻目前仍是聯合國禁毒公約規定的嚴格管製品，在絕大多數國家攜帶、吸食大麻仍屬違法。