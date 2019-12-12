台選最新民調出爐　蔡英文力壓韓國瑜近22%

距台灣2020總統大選尚有不足30天，各黨派的參選陣營均積極搶攻票源。根據台媒周四（12日）公布的最新民調顯示，民進黨總統參選人蔡英文以46.6％的支持度，領先國民黨總統參選人韓國瑜的24.5％。此外，前美國在台協會理事主席卜睿哲認為，若蔡英文連任，將持續美陸之間的平衡；若韓國瑜當選，則須向美方保證會務實看待中國大陸對台灣的挑戰。

台媒的調查由上周三（4日）至周日（8日）期間進行，主要以20歲以上民眾為調查範圍及對象，共有2815人參與。除了總統票外，在立委方面亦顯示有30.2％人會將票投給民進黨，28.8％投給國民黨，反映在區域立委還是以藍綠對決為主。

此外，美國喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心周四就大選舉行研討會，卜睿哲在會中指出，大陸指摘蔡英文企圖改變台海現狀，而美國則認為大陸才是企圖改變現狀的一方。他認為若美方認為大陸對台灣採取侵略性行為，也是美陸競爭的一部分，而台灣或許已是美國的戰略資產。

卜睿哲續指，若蔡英文2020年連任成功，繼任者也能在2024年勝出，這意味民進黨將成為台灣最大政黨，反映北京須面對台灣民眾情緒的現實。對北京而言，較佳的選項是採取非暴力脅迫，透過掠奪台灣邦交國、經濟制裁、台海周遭更常態化軍演等方式，磨損台灣民眾與領導人自信心，這正是北京對蔡英文所採行的作法。