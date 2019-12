中國官媒的英語頻道早前推出兩段有關新疆反恐的紀錄片,不過內媒周四(12日)報道,兩段紀錄片已在Youtube下架,原因是影片不適合所有觀眾(This video may be inappropriate for some users)。有網傳消息指,下架原因是影片中使用未經授權的德國音樂會音樂。

涉事紀錄片分別為《中國新疆反恐前沿》、《幕後黑手「東伊運」與新疆暴恐》。內媒查證後證實兩片已被下架,相信是受網民大規模舉報所致。不過在德華學生指,片中使用了Morgenland Festival Osnabruck音樂會中的音樂,稱樂團與中國境內分裂活動及疆獨組織有關係,促中方介入調查。

據悉,Youtube在紀錄片播放之先,加入了「不適合所有觀眾」等警示語句,但若網民繼續揀選觀看,影片仍能正常播出。