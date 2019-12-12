華外交部回應中國威脅論　批西方患「對華恐懼偏執症」

針對有澳洲及美國學者近日相繼在媒體發文，就自己國家政府對華的強硬立場作出批評，中國外交部發言人華春瑩周四（12日）表示，對相關學者在涉華問題上堅持客觀理性態度，以及展現出的勇氣和見識表示讚賞，同時批評一些西方國家政客和媒體似乎集體患上了「對華恐懼偏執症」。

澳洲媒體日前刊登該國學者科倫文章，指澳洲近期的「中國威脅論」已演變成「紅色恐懼偏執症」，對華強硬被視為取悅美國的一種方式，喪失全部理性和分寸；美國知名學者扎卡里亞也在雜誌發表文章稱中國是當前在地緣政治和軍事領域高度負責任的國家，與美形成巨大反差，並稱西方必須接受中國在現行國際體系中扮演更重要角色，而非不計成本地孤立中國。

對此，華春瑩表示讚賞，並指出西方國家一些政客和媒體「逢中必反」，對中國污衊抹黑，無所不用其極，甚至黑白不分，是非顛倒，完全喪失了底線和良知，說明對華認知出了問題，缺乏正確的「中國觀」。她強調，如扎卡里亞所言，中國沒有主動發起過戰爭，沒有干預過別國內政，只是在主權安全受到威脅和侵害時，展現出更強的能力和信心；在面對抹黑攻擊時，更加及時有效地擦乾潑在身上的髒水。

華春瑩進一步指，中國的塊頭大小與威脅與否並無必然聯繫，反問：「熊貓塊頭很大，但它會比禿鷹更危險嗎？」她稱即便是功夫熊貓，也是行俠仗義、親仁善鄰，受到了夥伴的喜愛，若他國繼續故步自封，對「對華恐懼偏執症」諱疾忌醫，最終只會貽害無窮。