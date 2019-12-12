中央經濟工作會議　求穩地價促進房地產健康發展

中央經濟工作會議周二（10日）至周四（12日）於北京舉行，會上除總結了今年經濟工作，分析當前經濟形勢，亦部署了明年的經濟工作。會議強調，實現全面建成小康社會和「十三五」規劃目標任務是明年全黨工作的重中之重，並重點要求全面落實穩地價、緩解民營中小企業融資問題及加快恢復生豬生產。

會議認為，今年來面對國內外風險挑戰上升的局面，全國堅持穩中求進工作總基調，以供給側結構性改革為主線推動高質量發展，紮實做好「六穩」（即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）工作，保持經濟社會持續健康發展，成績來之不易根本原因在於堅持黨中央集中統一領導。

會議又強調，作為全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，明年要堅決打好三大攻堅戰，確保如期完成脫貧攻堅任務，並打好深度貧困殲滅戰，政策、資金重點向「三區三州」等深度貧困地區傾斜。另要深化醫療養老等領域市場化改革和對內外開放；加大城市困難民眾住房保障工作，加強城市更新和存量住房改造提升，做好城鎮老舊小區改造，大力發展租賃住房；堅持房子非用來炒的定位，全面落實穩地價、穩房價、穩預期的長效管理調控機制，促進房地產市場平穩健康發展。

財政和貨幣政策方面，會議要求深化金融供給側結構性改革，疏通貨幣政策傳導機制，增加製造業中長期融資，以更好緩解民營和中小微企業融資難及貴的問題。同時要帶動農民增收和鄉村振興，加快恢復生豬生產，做到保供穩價，並且要深化科技體制改革，推進傳統製造業優化升級，並降低企業用電、用氣、物流等成本，打造有國際競爭力的先進製造業集群。

會上進一步表示，要推進體育健身產業市場​​化發展，並着眼國家長遠發展，推進川藏鐵路等重大項目建設，穩步推進通信網絡建設；推進京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設，打造世界級創新平台和增長極。另也要深化財稅體制改革。要加快金融體制改革，完善資本市場基礎制度。