北大女生疑因被男友嫌非處女　服藥自殺昏迷至今

北京大學法學院大三女學生包麗，今年10月9日被指因男友嫌她不是處女，對她精神折磨而服藥自殺，陷入昏迷至今，醫生更在日前向家屬宣布其「腦死亡」。

據內媒近日報道，男方牟林翰是包麗的師兄，包母透露愛女正是被對方逼死，因二人戀愛期間，牟嫌棄女兒不是處女，但又一直沒有分手，以此來折磨她。據報包麗將牟林翰微信的備註名改為「主人」，自己則角色扮演為一隻狗，牟更在一次聊天中，讓女方在身上紋「我是牟林翰的狗」。

報道指，男方曾強調女孩的第一次是最美好的東西，包麗當時委婉反駁稱自己最美好的東西是其將來，然而僅僅一個月後她便尋短，更在微博留下「我命由天不由我」的字眼。至今年11月7日，包母在報案20天後終於從警方中取回女兒的手機，並在翌日翻查到女兒與牟林翰的微信聊天記錄後，認定找到了愛女自殺的真相，「我很想跑過去把他捅死」。

至於目前人在內蒙古的牟林翰周二（10日）回應內媒查詢時表示，女友自殺一事與他無關，但亦以涉及私隱為由，拒絕透露包麗自殺當天下午究竟發生了甚麼。