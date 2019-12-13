華「神醫」誤殺7歲病童　死者父母︰心如刀割

曾在世界各地推廣「拍打拉筋自愈法」、人稱「大師」的56歲中國男子蕭宏慈，4年前誤殺一名身患糖尿病的澳洲6歲男童，今年10月被悉尼中央地區法院裁定罪成，將於當地時間周五（13日）宣判。在周四（12日）的量刑聆訊中，庭上宣讀了死者父母的聲明，指兒子的死令他們心如刀割。

事件緣於2015年4月，男童在悉尼華人區華人區好市圍（Hurstville）參加為期一周、由蕭宏慈負責的「替代中醫療法體驗營」期間，被迫停止進食及注射胰島素，並進行拍打和伸展運動，結果男童出現嘔吐等症狀，更在酒店房間內昏睡，經搶救後不治。屍檢顯示，男童死於糖尿病併發症「酮症酸中毒」，這是在嚴重糖尿病患者不使用胰島素的情況下，體內酮症酸積累所導致。

蕭宏慈事後棄保潛逃，惟2017年4月在英國倫敦被捕，後被引渡回悉尼受審。經審訊，法院在今年10月22日，認定蕭宏慈因嚴重的疏忽而違背對男童的照顧義務，裁定誤殺罪名成立。

周四的量刑聆訊中，死者父母的友人在庭上宣讀受害者聲明，其中男童母親在文中寫道︰「我感受到巨大的痛苦，猶如有人直插我的心臟。」男童父親亦指時間將永遠無法治愈他因痛失愛子而在心中留下的傷口。

據了解，蕭宏慈自稱集佛家、道家及中醫理論，創出「拍打拉筋自愈法」，聲稱能治百病，一度風靡中國大陸，更曾到香港、台灣，甚至德國、美國、新西蘭、澳洲等國家。惟2012年時，台灣當局發現他無牌行醫，對其罰款後再驅逐出境。