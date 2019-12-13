傳特朗普周五簽首階段中美貿易協議　暫緩下周日加關稅

消息指，美方提出將現有向中國貨徵收的關稅稅率削減一半。

美國《彭博社》周五（13日）報道，中美談判代表已達成首階段協議的條款，而特朗普周五簽署。另有美媒周四（12日）報道，美國談判代表提出將目前向約3600億美元（約2.8萬億港元）中國貨品徵收的關稅稅率，削減一半，並暫緩原定在下周日（15日）1560億美元（約1.2萬億港元）中國貨加徵關稅。

《華爾街日報》引述消息人士指，削減關稅的建議是去約過去5日提出，以換取北京做出明確承諾，購買大量的美國農業和其他產品，並更保護美國知識產權以及放寬對中國金融服務業的准入。若中方未能履行承諾，關稅稅率將回到原來的水平，亦「反彈」條款。白宮暫未回應報道。

報道指，新的關稅削減提議旨在令華府能夠保留對北京的部分影響力，同時向北京伸出橄欖枝。又指，倘若雙方達成一項短期協議，美國可利用部分仍有的關稅敦促北京履行承諾，並繼續進行談判。

另外，《彭博社》引述消息人士報道，美國貿易代表萊蒂澤認為會談有進展，不想貿易戰升級，並尋求貿易談判在特朗普於明年一月，到國會發表國情咨文前結束。