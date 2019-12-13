警方破2製售假奢侈品團夥　拘52人涉額2.6億人民幣

上海警方周四（12日）通報，警方近期搗破2個製售假冒奢侈品團夥，一共拘捕52名疑犯，搗毀製假工廠、倉庫等21個，初步估計涉案金額高達2.6億元（人民幣，下同，約2.96億港元）。

據通報，製假團夥長期從事奢侈品銷售業務，並通過正規渠道從海外進口正品，惟團夥修改真報關單。以正品售價3000元（約3412港元）一條的圍巾為例，一張進貨50條正品圍巾的海關報關單，被團夥偽造成850條，多出的800條全是廉價仿冒品。隨後，團夥利用偽造的報關單騙取各網購平台信任，開設網店，並以正品八折的價格對外銷售仿冒品。

上海警方於10月29日、30日先後在江蘇無錫和浙江杭州抓獲吳某、蔣某等6名疑犯，並在11月9日、13日在廣東東莞開展抓捕行動，成功抓獲馬某、潘某等25名疑犯，搗破製假工廠、倉庫等12處，涉案金額逾億元。

另一製假團夥則在偽造假冒奢侈品後，通過微信對外宣稱銷路易威登（LV）服飾，向海外客戶大規模批發銷售，銷往區域涉及哥倫比亞、阿聯酋、俄羅斯等。上海警方掌握足夠證據後，於9月25日同步在湖北、廣州等8處地點收網行動，拘捕19名疑犯，並於11月下旬將另外2名疑犯楊某燕、邱某良抓獲。行動中，警方共搗破工廠2個、倉庫3個，涉案金額約1.6億元（約1.82億港元）。