內企債務違約嚴重　200億美元欠款未找清

美媒《紐約時報》周四（12日）報道，中國企業債務違約問題嚴重，今年已積欠200億美元（約1560億港元）。當中包括一些大型國企交易公司，以及北京大學有份持有的方正集團有限公司（Peking University Founder Group）。報道續指，華企未來兩年更將有至少2000億美元（約15600億港元）來自國際投資者的貸款到期需還。

報道指，內地大量企業欠債累累，不少債款更經已到期要還，惟企業則沒有還款。當中的方正集團有限公司上周則未有繳款約2.84億美元（約22.1億港元）的債務。該公司回應，正籌集資金還款。另外受債務困擾的還包括由天津市政府擁有的天津物產集團，該集團則欠海外銀行12.5億美元（約97.5億港元）的債務。

報道指，今年的債務違約總額與中國整體經濟相比，仍是微不足，但債務總額卻逐漸上升。當中未來兩年的總額將較今年升10倍，若未能按時償還，一眾債主及海外投資者將受影響。報道又指，中國政府近期雖收緊金融政策，並努力拯救內地企業，但大量地方政府同受債務影響，沒有資金救助它們。