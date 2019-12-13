官媒︰全球充滿不確定性　中國體統籌能力強成優勢

中央經濟工作會議周四（12日）結束，為來年經濟發展定下藍圖。官媒周五（13日）發展評論，認為中央對經濟形勢判斷客觀，會議提出的措施透出強烈的實事求是精神，強調明年須是實幹的一年，也會是有條不紊的一年。

文章指出，中國首要是避免經濟出現系統性大幅波動的風險，但中國體統籌能力極強，為中國經濟發展注入了穩健的基因，成為中國在全球充滿不確定性時代的一大優勢。當今的世界經濟「冷風颼颼」，但中央經濟工作會議拿出的是一個體現「新發展理念」且充滿進取目標的計劃。對於改善民生，促進產業和消費，推動高質量發展等方面，都提出了非常具體的措施。

文章又指，在其他國家的執政黨忙着自我吹噓，政黨鬥爭打得你死我活的時候，中國的執政黨則在為國家經濟社會發展精心謀劃，竭盡全力創造有利條件，反映中國與一些很高調的國家不一樣；那些國家上演的是鬥爭、再鬥爭，中國則是不斷解決問題，為更好的發展努力擴大全社會的共識。

文章認為，中央經濟工作會議的訊息沒有為中美貿易戰花費筆墨，反映其中心思想是「把中國自己的事情做好」。對於輿論近期關注中國明年經濟增長是否會「破6」，文章則認為按中央經濟工作會議的精神一步一個腳印地做事情，中國經濟不斷提質增效就將成為強勁的現實進程，6%作為一個心理關口就將溶解在這個進程中。