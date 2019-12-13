修例風波：官媒斥教師縱容學生動亂　致校園淪「戰區」

香港修例風波持續已半年，示威衝突蔓延校園。內地官媒周五（13日）發表評論文章，批評一些老師變為政客，變成違法作亂的導師；學生成為暴徒，幹上打砸燒殺的勾當，使校園淪為「戰區」，導致黑色恐怖瀰漫不散，香港教育令社會及市民痛心、揪心。

文章指出，香港教育局日前就30宗涉及老師操守調查初步成立，反映教師專業操守問題集中顯現；教師應為人師表，現今卻施暴縱暴不止，製造及投擲燃燒彈，其為師不善、其身不正，家長均難以放心；強調香港教育被社會歪風邪氣長驅直入，直言若再不止暴制亂、撥亂反正，不少孩子會走上犯罪之路、留下一生悔恨。

另強調，香港社會應有共識，觸犯刑事罪行的人需償付代價，包括身肩教育重任、喪失職業道德和社會公德的老師，慎防他們繼續荼毒孩子；頻頻挑戰道德、法律、人性底線的老師，正是社會之敵、文明之敵，是香港的毒瘤、爛瘡，必須果斷、及時切除。

文章最後建議，注銷上述人士的教師資格乃至實行終身禁入，才是香港教育問題治標治本之策。否則，誰也不能保證還要把多少孩子送入監獄、讓多少校園結出惡果。香港教育體制的改革應當提上日程，避免該班教師將學生步入危途、再荼毒青少年，徹底止暴制亂，關乎的正是香港的未來和根本。