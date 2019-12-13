滴滴司機行駛期間猝死　家屬：每天工作逾13小時

內地網約車平台「滴滴出行」近年醜聞不斷，繼女乘客被旗下司機姦殺後，順風車平台一度停運，至近日才局部重新開放。江蘇南京一名57歲劉姓的滴滴司機，周三（11日）在載客期間突感不適，救護員到場後將劉男送醫後宣布死亡。死者家人指出，劉男加入滴滴不足半年，每天工作時間超過13小時。

事發當日，警方接報後趕往現場，抵達時發現劉男躺在座椅，嘴巴微張、人一動也不動；據報警的男乘客介紹，當天他乘車去區政府辦事，司機卻突然感覺不對勁。「他告訴我，胸口有點難受」，隨後劉男將車停在路邊，按下死火燈按鈕後就倒在座位上。對於其暈倒前的停車處置，乘客認為「是一名有責任心的老司機」。

據劉男家人介紹，他生前曾開過修車舖、在工地燒過焊，為幫兩名已成家的孩子減輕負擔，遂與滴滴簽訂合約成為旗下司機。劉男兒子表示，父親平時都是早上7時多出門跑車，「一般每天都要到晚上11點才到家」，一天跑車都13、14個小時，每個月收入約6000元人民幣（約6777港元）；對於他突然離世感到以接受，「連一句告別的話都沒給家人留下」。

滴滴同日得悉事件後，指對劉男離世的消息感到十分沉痛和惋惜，又指劉男的服務分達100分，在服務期間受廣大乘客一致好評。目前平台工作人員已與死者家屬取得聯繫，將全力協助善後事宜。目前，警方已經介入，具體死因仍在調查。