遠航財務問題停業　董事長張綱維傳今早出面解釋

台灣遠東航空公司宣布因財務問題，周五（13日）起暫停營業、遣散所有員工，董事長張綱維則盛傳欠地下錢莊、黑幫巨額債務，留遺書後失聯。台媒消息指，在交通部、民航局多方要求下，張綱維將在周五上午11時召開新聞發布會，表示公司目前是資金未到位的突發狀況，沒有拖欠任何款項，包含員工薪水；又強調公司尚未停業，下周將會陸續有資金到位。

遠航周四（12日）發出停業公告後，有消息指張綱維早在2周前已經失聯，公司高層多次透過短訊聯絡張，但他都「已讀不回」。台媒稍後取得疑似張的遺書，當中提到遠航虧損日漸擴大，他雖墊支了9億元（新台幣，下同，約2.36億港元），但未足以填補空缺。後來有騙徒佯稱會把大筆資金注入遠航，事實上分文未進，還令遠航虧蝕了高額手續費。

台媒引述知情者指，張近年還向多個地下錢莊借錢，估計欠債超過1億元（逾2627萬港元）。另去年合作金庫銀行曾指出，借給遠航逾22億元（約5.7億港元），但該筆款項被張挪到其樺壹租賃等公司，間接導致遠航每月現金流量不足。民航局曾要求其成立信託專戶，以現金1億元保障消費者權益，但該筆錢今年3月也被遠航擅自動用。

49歲的張綱維在1990年創立樺福建設，後來藉由參與台北捷運局的工程發迹。他2006年起開始投資商場，後又投資經營商旅、度假村和旅行社等。2008年遠航爆發財務危機後，張翌年宣布注資，使遠航在2011年4月正式復航，當時張被遠航的員工們視為救世主。