王毅批美國無端打壓中國　合作是唯一正確選擇

2019年國際形勢與中國外交研討會周五（13日）在北京舉行，國務委員兼外交部長王毅就中美關係發表演說，他指中美合作是唯一正確選擇，中方願在平等和相互尊重基礎上，通過對話協商與美方解決矛盾和分歧。他批評美國採取行動壓制中國，美方官員也對中國作出誹謗，嚴重破壞兩國來之不易的互信，原因在於美方對中國的理解不足。

王毅表示，中美兩國經濟利益高度融合，共同應對全球性挑戰的需要不斷上升，但同時兩國之間也存在需要解決的深層次問題。中方今年本着對兩國人民、對國際社會負責任的態度，繼續尋求與美方進行建設性對話，同時堅決抵制美方的各種霸凌行徑。

美方在經貿、科技、人員交往等領域上，接連對中國無端設限和打壓，在香港、台灣、新疆、西藏、人權等涉及中國領土主權和民族尊嚴的核心利益問題上蓄意抹黑，還在各種國際場合詆毀中國的社會制度，給中國扣上許多莫須有的罪名。這種做法嚴重損害中美的互信根基，削弱了美國自身的國際信譽，也使中國人民看清反華勢力背後的險惡用心。

王毅表示，中美關作為世界上第一、第二大經濟體，兩國關係保持健康穩定發展，不僅符合人民利益，也是世界各國共同期盼，兩國關係從來是「合則兩利，鬥則俱傷」。中方敦促美方冷靜下來，同中方相向而行，實現不衝突、不對抗、相互尊重，以及合作共贏。