爆水管引發路陷　廈門5年間至少出事4次

福建廈門市呂厝路口周四（12日）發生路陷，廈門地鐵當晚發布消息，指因物業開發施工導致地下水管破裂，繼而引發路陷，令地鐵站嚴重水浸。內媒周五（13日）報道，呂厝地鐵站附近的水管5年來曾多次發生破裂事故，而最近一次就在2017年。

前年10月1日晚7時許，位於嘉禾路與濱北路口的呂厝地鐵站因外部施工導致管道破損，該市水務集團調度中心派員維修，惟現場水量大，道路積水深，濱北沿線及老市區因水壓下降致部分地區停水。另在2016年12月底，呂厝北車站下的供水管道，同樣因施工致管道破損而漏水，路面被淹，多區出現停水，且事發位置與呂厝站相鄰。

2014年7月23日，呂厝站在施工過程中，因管線施工圖中的水管管位和實際情況有偏差，施工方在作業時意外挖破管道，導致一根直徑60厘米的供水管破損，當局需關掉水閥門搶修，造成附近部分樓房停水。同年6月26日，呂厝巴士站附近一路段有自來水管自然破裂，水務集團解釋是因與周邊環境影響有關，如車輛經過所造成的震動。

呂厝地鐵站過去5年多次發生地下管道破裂事故，包括周四地陷導致水管破裂事故在內，呂厝附近的水管破裂事故均由廈門水務集團負責供水搶修工作。據該集團官網顯示，旗下售水公司主要業務是負責全市200多萬人口的供水任務，包括全市供水搶修工作。