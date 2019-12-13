新樓盤欠泳池花園　業主購房後始驚覺與宣傳走樣

廣東惠州一屋苑近日有多名業主投訴，其在辦理按揭付款數月甚至一年後，發現該樓盤宣傳中的項目並不存在，甚至地皮要在明年底前才掛牌供地，現時屋苑內僅有三棟樓，與宣傳所稱有游泳池等配套齊全完全不同，質疑發展商涉及嚴重的虛假宣傳，欺詐銷售。

涉事的盛世豐華銘邸屋苑位於博羅縣石灣鎮，毗鄰鎮政府和一處花園，地段優質，故吸引不少買家。深圳的孫女士表示，今年1月她去銷售處看了屋苑的沙盤布局後已被吸引，按設計屋苑共有9棟31層高的樓，其中一期3棟，另6棟則納入二期規劃，同時配有高檔花園、泳池、跑道、涼亭、球場、健身房、幼兒園等，整體綠化率達35%。

滿意的孫女士隨即付款30多萬元人民幣（約34萬港元）首期購入一套122平方米的房子，並在5月開始月供。直至上月，她在施工現場發現根本沒有所謂的二期開發；另一業主鍾先生也反映，他自購買房子已月供10個月了，但到今年6月仍未見二期開工的迹象，直到和一些業主走訪政府多個部門才得知，該4萬平方米的住宅用地還未開始掛牌供地，要到明年底才有着落。

不少業主紛紛不滿，認為屋苑實際情況與沙盤展示、網上宣傳和中介機構所承諾的完全走樣，「如沒有二期，只有三棟獨樓，我買這房子幹嘛呢」。他們遂要求全款退房，或發展商惠州兆利豐實業有限公司補償相應損失，「連說好​​的花園都沒有，房子就不值原來的價格了」。不過據業主透露，他們已多次嘗試和該公司溝通維權，但收效甚微，並認為目前恐只剩走法律程序一條路了。