赤峰市前政法委書記王東偉受賄罪成　入獄6年

內蒙古赤峰市委前副書記、政法委書記王東偉貪賄案，周五（13日）在烏海市中院公開審判。王東偉受賄1004萬元（人民幣，下同，約1143萬港元）、佔有國有財物81萬元（約92萬港元），被判受賄及貪污罪罪成，入獄6年、罰款100萬元（約113萬港元）。

審理查明，王東偉2007年至2014年擔任鄂爾多斯市東勝區委副書記、伊金霍洛旗委書記等職務時，為單位和個人在企業經營、職務提拔等事項上謀利，從中收受巨額賄賂；他2010年和2017年擔任赤峰市委政法委書記等職務時，多次指使下屬虛報支出，借此佔有國有財物。

鑑於王東偉主動交代辦案機關未掌握的犯罪事實，如實供述罪行，並積極退還所有受賄和侵佔獲得的財物，可酌定從輕處罰，故作出上述判決。王表示不上訴。

另外，湖南岳陽市公安局原黨委副書記、副局長仇岳剛涉嫌違紀，主動投案，正配合當地紀委紀律審查。

據公開資料顯示，仇岳剛今年64歲，岳陽市岳陽縣人，曾任岳陽市社會綜合治理辦公室副主任、岳陽縣副縣長；2010年5月任岳陽市公安局黨委副書記、副局長，直至2015年10月退休。