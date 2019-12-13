貿易協議出辣招制華　特朗普圖滿足農民鋪路連任

有傳中美即將簽署首階段貿易協議，分析認為美方出招較中方「辣」，設有「反彈機制」防範北京不履行承諾，而且之後仍有第二、甚至第三階段協議，相信美國總統特朗普是想藉首階段協議拑制中國，先要中方大手購入500億美元（約3900億港元）美國農產品，滿足美國農民利益，為自己明年大選連任鋪路，連任後再與中方繼續於貿易談判硬碰硬。

中國一直尋求美方撤銷所有對華貨實施的關稅，作為簽署首階段協議的條件之一，惟中方現時答應美方大手購入農產品、不操縱匯率、加強保護知識產權、擴大對金融服務業的准入等「辣招」，才換取美方對目前向3600億美元（約2.8萬億港元）中國貨徵收的關稅稅率減半，以及取消原定下周日（15日）對1560億美元（約1.2萬億港元）中國貨加徵的15%關稅。

在增購農產品方面，華府要求的數量不單比北京2017年購買的240億美元（約1870億港元）翻倍，更「加辣」設下反彈機制，檢視中方採購進度，確保協議不變空談。

值得留意的是，有傳美方待明年美國大選後才與中國繼續第二階段談判，華爾街分析師指，特朗普是想於競選連任期間以貿易戰作籌碼，其一是以中方增購美國農產品為主要政績，滿足農民利益，讓他們票投自己；其二是分散選民注意力，讓他們關注特朗普在貿易戰的表現，而非美國其他問題。

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