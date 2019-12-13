不斷更新：國務院公布中美達成首階段貿易協議

國務院新聞辦公室周五（13日）晚召開記者會，交代中美經貿磋商進展。會上多個官方部門的副部長官員均有出席。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，經過中美兩國經貿團隊的共同努力，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。

不斷更新：（香港時間）

2342：廖岷指，中方認為協議符合中美及國際利益，相信對全球經貿、投資和金融市場產生積極影響。此外，協議總體符合中國深化改革大方向，有助維護所有在華中外資企業權益。協議將有利於促進中美兩國的經貿合作，管控和解決經貿分歧，促進中美經貿關係穩定發展。

2333：廖岷交代落實簽署協議情況，指雙方還需要完成各自的法律審核、翻譯核對等一些必要的程序，然後再商定時間、地點和形式來簽署這份協議。兩國工作層正就此協商，一旦有進一步消息，中方各部門將及時發布。

2325：美國總統特朗普指中美達成首階段貿易協議，中方承諾採購大量農產品、能源及工業產品。而美國會維持向中國產品徵收的25%關稅，其餘徵收15%關稅的貨品，稅率則減至7.5%。

2321：韓俊稱，協議中落實的《食品和農產品貿易》部分，有利擴大中國的農產品對美國的出口。美方同意公布中國的香梨、柑橘、鮮棗輸美監管通報程序，允許向美出口。協議承諾盡快解除中國輸美水產品自動扣留等限制。

2316：廖岷稱，中方將考慮不實施原定下周日對華美進口產品加徵關稅。

2307：王受文稱下一步中美將各自完成協議細節及相關程序，以及具體落實協議內容方案。

2304：王受文稱中美就第一階段經貿協議文本達成一致。

2235：記者會原定晚上10時30分召開，但於最後一刻延後半小時至晚上11時。

2215：美國總統特朗普於Twitter發文指，《華爾街日報》有關中美貿易協議的報道完全錯誤，特別是關於關稅的部分，他形容是「假新聞」。

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