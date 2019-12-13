國務院通過外商投資法實施條例草案　元旦起實施

官媒報道，為落實好明年1月1日實施的外商投資法，國務院常務會議周四（12日）通過《中華人民共和國外商投資法實施條例（草案）》（下稱《條例》），於元旦當日同步配套實施。

《條例》從行政法規層面實化和明確了外商關切的相關事項，首先是平等對待內外資企業，規定在項目申報、土地供應、稅費減免、資質許可等方面一視同仁，外企可依法平等參與國家、行業、地方等各層次標準制定修訂，政府及其有關部門不得限制其進入政府採購市場，或實行差別和歧視待遇。然後，《條例》明確國家對外國投資不實行徵收，若因公共利益需要徵收，亦應按市價予以補償，同時禁止利用行政許可、行政處罰等方式強制或變相強制外國投資者、外資企業轉讓技術。

《條例》又規定主管部門在審核有關行業、領域准入許可時，不得對外國投資者設置歧視性要求；規定不依法平等對待外資企業等行為的法律責任；明確港澳投資者在內地投資參照外商投資法和《條例》執行；台灣投資者到大陸投資，適用台灣同胞投資保護法及其實施細則規定，未規定之事項則參照外商投資法和《條例》執行。