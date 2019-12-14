美指協議具歷史性和可執行 關稅留作下階段談判工具

萊蒂澤（左）和姆紐欽（右）都感謝特朗普領導下促成協議。（美聯社圖片）

中美達成第一階段經貿協議，美國貿易代表處周五（13日）發聲明，指中美達成歷史性和可執行的協議，協議要求中方作出結構改變，以及就知識產權、技術轉讓、食品及農產品、金融服務、匯率等作出改變；更重要是協議訂立強勁紛爭解決機制，確保快速和有效執行協議，因此美國同意在關稅措施作改動。

聲明引述美國貿易代表萊蒂澤指，特朗普聚焦達成首階段協議，該協議實現有意義、完全可執行的結構改變，並開始重新平衡中美貿易關係。他又指這前所未有的協議實現十分重要的目標，如果沒有總統（特朗普）的強勁領導，是不可能實現。

美國財長姆紐欽指，這個宣布是推進經濟計劃的重要一步，多得總統領導，這標誌性協議對實現平衡貿易關係和向美國工人和公司提供公平環境，是十分重要的一步。

特朗普周五於白宮接見巴拉圭總統貝尼特斯，他指中美首階段貿易協議是十分精彩的協議，又指美國向中國徵收的關稅大部分仍保留，作為第二階段貿談的談判工具。

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