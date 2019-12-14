華官媒︰貿戰協議達階段性成果　雙方向前邁出一步

中美達成第一階段經貿協議，內地官媒周六（14日）發表評論文章，指此次是中美貿易戰進行約20個月以來，雙方首次就一個協議文本達成一致，可謂是中美經貿對話取得的一項階段性成果，意味着雙方向前邁出了一步。文章認為，中美協議對鼓舞全球市場的信心，推動各方以共贏的方式解決貿易糾紛將起到積極的作用。

文章指出，「冰凍三尺非一日之寒」，貿易保護主義影響了一些人的思維，使中美就達成一致是件不容易的事情；如何定義雙方邁出的這一步，能否重整全球市場，形成正能量的更多聚集，還取決於中美雙方接下來的努力，惟第一階段經貿協議文本是個中美雙贏的產物，對全球的利好也實實在在。

惟文章預計，中美兩國社會大概都會有一些人宣揚本國在協議中吃虧，認為這是輿論場的一種天然逆反支流，但那種聲音不可能是中美任何一方的主流態度。

文章認為，美中貿易戰是在美方對華戰略思維發生變化的背景下出現的，中國是被迫應戰方，惟貿易戰持續約20個月，兩國誰也無法做到壓倒對方，雙方必須相互有所妥協，接受一個雙方利益的最大公約數。文章希望美方實事求是，能夠多從協議中吸取積極的東西，對通過耐心談判消除、減少分歧，建立起更多信心。

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