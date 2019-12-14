受中美貿易戰及非洲豬瘟影響　美大豆價格明年或再跌

受中美貿易戰及非洲豬瘟影響，中國對美國大豆的需求下降，導致美國大豆的價格亦下跌。有商品經濟學家指，預料美國大豆的價格於明年仍會下跌。不過，仍然有美國大豆農對中美達成貿易協議抱希望。

中國消耗全球接近3分之1的大豆，並佔了全球大豆貿易額的3分之2。然而，自美國總統特朗普於去年夏季發動中美貿易戰以來，美國大豆的價格已由每35.2升10.4美元（約81.12港元），跌至每35.2升低於9美元（約70.2港元），而且再沒回升。非洲豬瘟令大量中國豬隻死亡，農民購買大豆來作豬糧的需求減少。商品經濟學家貝恩（Caroline Bain）表示，貿易戰及非洲豬瘟的影響在明年仍未能恢復，預料美國大豆價格會下跌至每35.2升8.5美元（約66.3港元）。

明尼蘇達州有很多大豆農以中國為主要出口市場，他們擔心將永遠失去中國市場。有密西西比州大豆農指，已失去20至25%的市場。密西西比州曾與台灣等地區簽署貿易協議，但農民認為未能彌補失去中國市場帶來的損失。然而，當地農民仍對中美達成貿易協議感樂觀，希望屆時大豆價值會上升。

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