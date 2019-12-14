訛稱識人可辦名校學位　男子騙4.5萬人仔被捕

望子成龍是內地家長的一貫想法，自己孩子成績一般又想他讀名校的心態，使不法分子有機可乘。廣東廣州市公安局周五（13日）通報，警方近日拘捕一名甘姓疑犯，他以認識當地教育局官員為由，指交錢就可以幫孩子代辦名校學位來騙取金錢。目前，甘男已被警方刑事拘留。

事發於今年7月，戴姓男子在朋友介紹下認識甘男，甘男自稱是某機關的退休處長，和教育局招生辦的主任是同學關係。甘男謊稱只要交4.5萬元（人民幣，下同，約5.1萬港元）便能獲得名校學位。戴男信以為真，當場支付2萬元（約2.2萬港元）現金作為訂金，後甘男又以打點關係作為藉口，訛騙戴男將2.5萬元（約2.8萬港元）的尾款付清。

直至開學過了一段時日，戴男孩子還沒收到入學通知。與此同時，甘男的電話也打不通了，戴男才發現自己被騙，於是無奈報警。事後，警方在一間出租屋內拘捕甘男，經查，原來他早在2013年便因詐騙入獄，2014年6月才刑滿釋放。甘男表示，他出獄後一直沒有找到好工作，家庭經濟緊張，就想騙點錢花，「我就是信口開河的說，但就是有人信」。